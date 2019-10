Drietal duikt 's nachts plots op en berooft man bij zijn woning in Waalwijk op brute wijze

Ruit van tabakszaak in Drunen vernield en sigaretten gestolen

2 oktober DRUNEN - Bij een tabaksspeciaalzaak aan de Hugo de Grootstraat in Drunen is in de nacht van dinsdag op woensdag een ruit stukgeslagen. De dader of daders daders hebben daarna sigaretten gestolen. Dat meldt een betrokken wijkagent op sociale media.