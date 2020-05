Drijvende zonnepanelen op spaarbekkens in Biesbosch kunnen voor 50.000 huishoudens stroom leveren

Waalwijk onderzoekt mogelijkhe­den voor waterstof­tank­sta­ti­on

14:04 WAALWIJK - Waalwijk gaat onderzoeken of het haalbaar is om een waterstoftankstation te realiseren. De gemeente heeft veel logistieke bedrijven binnen de grenzen, waardoor er ook veel verkeer is. ,,Met elektrisch rijden kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen terug dringen, maar ook met waterstof", aldus het college.