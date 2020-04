Dringende oproep Waalwijk: 'Kom niet naar de milieustraat, het is niet veilig’

Café City kookt voor de zorg: maar heeft nog wel sponsors nodig

15:38 WAALWIJK - Eetcafé City in Waalwijk kookt met pasen voor medewerkers van de zorg. Eerst paasdag voor het personeel in verzorgingshuizen in de gemeente. Tweede paasdag voor medewerkers en patiënten van het hospice in Waalwijk.