Drive-in met tompoucen zorgt in Andel voor het Oranjegevoel

Aan het Oranjegevoel ontbrak het maandag niet in Andel. Daar zorgen de mensen van Oranjevereniging Juliana wel voor. Al vroeg in de ochtend zijn ze in de weer aan de voet van de Romboutstoren.

Oranje tenten worden opgezet. Daar waar andere jaren het dorpsontbijt is, zijn ze bezig met het inrichten van de Oranje Tompouce drive-in. Toch wat anders dan een ontbijt. Daar blijkt veel belangstelling voor, 600 zijn er besteld. En in de loop van de ochtend zal blijken, dat het er nog meer hadden kunnen zijn. ,,We hebben echt niet te klagen”, zegt voorzitter Arnoud Verhoeven. ,,Een deel van de opbrengst is voor de bewoners van de Notenhoff voor de aanschaf van een bank in de tuin. Een mooie bestemming.” Als hij dit vertelt, wordt de laatste hand gelegd aan de route die de auto’s moeten rijden. De voorzorgsmaatregelen worden getroffen: voldoende afstand en desinfecterende middelen. Verhoeven en Frans Sterrenburg, voorzitter van de dorpsraad, hijsen de driekleur.

Drive-in

De klok van de toren geeft nog maar net acht uur aan als de eersten de drive-in binnenrijden. ,,Ik dacht, ik ga maar vroeg”, vertelt Ria van Gelderen terwijl ze op haar beurt wacht. ,,De rij is nog niet zo lang. Het is een mooi initiatief. De mensen van de vereniging doen goed hun best.”

Even met de pin betalen, een eindje doorrijden en dan worden de bestelde tompoucen op afstand aangereikt. Henk van Putten is lang voorzitter van de 100-jarige vereniging geweest. ,,Geweldig toch”, zegt hij als het gebak in ontvangst heeft genomen. ,,Ze hebben het weer mooi voor elkaar. Het doet Andel goed. Toch een beetje Koningsdag. Iets leuks wordt deze dagen op prijs gesteld. Ik hoop dat het volgend jaar toch weer anders is. We weten het niet, laten we er het beste maar van hopen.”

Wilhelmus

Om kwart voor tien luiden alle klokken in Andel. Klokslag tien uur is het even rustig. Geen auto’s in de wacht. Het Wilhelmus wordt gezongen. Vanaf de toren wordt het door twee muzikanten begeleid. Ook elders in het dorp wordt gezongen en laten muzikanten zich horen. Verhoeven straalt tevredenheid uit. ,,Het gaat hartstikke goed. Het blijft wel opletten dat de voorgeschreven afstand in acht genomen wordt. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar iets positiefs na wat ze de afgelopen tijd gewend zijn. De mensen komen met een grote glimlach en gaan ook met een grote glimlach weg.”

De drive-in is niet de enige activiteit in het dorp deze dag. Zo is er de Koningsdag Familiequiz waar veel belangstelling voor is. En ook de muziekbus rijdt weer door het dorp en laat verzoeknummers horen. Verhoeven: ,,Niet alle verzoeken konden worden gehonoreerd.”

Zaterdagavond kregen alle inwoners al een attentie van de vereniging. Een oranje gerbera en twee ansichtkaarten. Verhoeven. “Dat is bijzonder gewaardeerd. We hebben daarop veel positieve reacties gehad.”

