Drive-in stembureau Kaatheuvel: weinig stemmers, wel voor herhaling vatbaar

Bankjes in centrum verwijzen naar rijke Waalwijkse historie: mix van leer en weetjes

15 maart WAALWIJK - Waalwijk krijgt bijzondere zitbanken in het centrum, verwijzend naar de rijke schoen- en lederindustrie. Het bestaande straatmeubilair wordt daarvoor in een nieuw jasje gestoken. Het ontwerp is nog in de maak. Maar er wordt gedacht aan een combinatie van leer, met korte quotes, weetjes of zinnetjes uit de historie van Waalwijk.