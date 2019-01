Dronken bestuurder (47) veroorzaakt ongeluk in Veen en zet fles bier aan zijn mond ‘vanwege de schrik’

Bestuurder wil auto netjes in een parkeervak zetten in Waalwijk, maar rijdt een sloot in

27 januari WAALWIJK - Is het een onhandig aangegeven parkeerplek of moet de bestuurder zelf beter opletten? Na een ongelukje in Waalwijk kan daarover geredetwist worden. Een auto moest uit een sloot getakeld worden.