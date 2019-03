Dronken man (20) tegen richting in op rotonde in Sprang-Capelle

Vrijwilli­gers zorgen voor bijenho­tels in Drunen: één van de vele klussen van NLdoet

16 maart DRUNEN - Vrijwilligers waren zaterdag druk in de weer om in natuurgebied De Ottershoek bij Drunen drie grotere bijenhotels te 'bouwen.’ Het was één van de vele activiteiten in De Langstraat en Altena in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op tal van plaatsen staken mensen hun handen uit de mouwen.