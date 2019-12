Dronken man uit Werkendam ‘enorm slingerend’ over snelweg, weigert ademanalyse en bloedproef

‘Dit wordt zwaar bestraft’

Agenten troffen de bestuurder aan op de Richter in Werkendam. Een blaastest wees uit dat hij alcohol had gedronken. De man weigerde daarna mee te gaan naar het politiebureau voor de ademanalyse. Hierop werd hij aangehouden, meldt de politie.

Rijbewijs kwijt

Het rijbewijs van de man is direct in beslag genomen. Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt. De inwoner van Werkendam moet zich op een later moment verantwoorden bij de rechter.