Drugs in huis? Dan gaat de deur op slot: ‘We moeten die negatieve spiraal doorbreken’

Het lijkt bijna een doel op zich. Wanneer Loon op Zand drugs aantreft in een woning, dan gaat het huis op slot. Vorige week sloot burgemeester Hanne van Aart twee woningen in Kaatsheuvel, een week eerder ook al een. ,,Het beeld ontstaat dat we niets liever doen dan woningen sluiten", zegt ze. ,,Maar het tegendeel is waar. Het sluiten van een huis is geen strafmaatregel. Het is een herstelsanctie. Op plekken waar wij drugs vinden, treffen we soms zo'n verschrikkelijke situatie aan, dat een harde knip zetten het enige is waarmee we de negatieve spiraal kunnen doorbreken.”