Drugsdealende Waalwijker (23) loopt ‘met tientallen zakjes’ tegen de lamp

En weer gaat een ‘jonkie’ de VVD IN Heusden leiden

9:56 VLIJMEN/DRUNEN Bram Lommers (29) volgt per 1 januari Carola Couwenberg op als fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Heusden. De Drunenaar is sinds 2018 raadslid voor de liberalen, daarvoor was hij vier jaar fractieondersteuner.