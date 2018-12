Drugsgebruiker zonder rijbewijs achter stuur in Waalwijk: twee keer op één dag aangehouden

,,Hoezo hardleers”, reageert de politie op de 26-jarige Waalwijker. Hij werd dinsdagmiddag opgepakt op de Noordstraat in zijn thuisstad. Daar zat hij achter het stuur, terwijl een oplettende agent wist dat hij zijn rijbewijs al eens had moeten inleveren. Ook was de man onder invloed van harddrugs en had hij een aantal gram cocaïne op zak.

Verschillende processen-verbaal rijker werd de man 's avonds weer in vrijheid gesteld. Op last van de officier van justitie werd hij niet veel later echter opnieuw aangehouden. Dit in verband met heling van een kentekenplaat en driemaal tanken zonder te betalen. Dat deed hij twee keer in Waalwijk en een keer in Tilburg.