Drugslab ontdekt bij brand in loods in Nieuwendijk

Kan Sara wat Zora niet lukte? Zorgrobots spelen bescheiden rol bij verpleeg­hui­zen

29 november In tijden van corona zouden robots zich dubbel en dwars kunnen bewijzen in de ouderenzorg, maar dat gebeurt niet. De 15.000 euro kostende Zora, die jaren geleden met veel enthousiasme werd binnengehaald door zo’n honderd verpleeghuizen, staat op veel plekken te verstoffen. Het is nu de beurt aan robot Sara om de zorg extra ogen en handen te geven. ,,We moeten het personeel van de noodzaak van innovatie doordringen. Wachten is geen optie.”