Druk op clubs neemt toe: enorm gat in horecaomzet

WERKENDAM/WAALWIJK - In het voorjaar wilde Kozakken Boys cashen met de kantine-inkomsten. Die zijn door de coronacrisis helemaal weggevallen. Dat probleem heeft de Kaatsheuvelse Gymnastiek Vereniging niet. ,,Onze leden moeten wel blijven. Daar rekenen we ook op."

Als in het voorjaar op zaterdag het zonnetje schijnt en Kozakken Boys speelt een thuiswedstrijd op sportpark De Zwaaier in Werkendam, dan is het een drukte van belang. Veel publiek langs de lijn, de tribune goed bezet. De kantine draait op volle toeren. Immers, het mooie weer vier je met een of meerdere drankjes.

Sinds het coronavirus Nederland in een houdgreep heeft, is er van al die reuring niets meer over. Het seizoen is voorbij, de bal gaat niet meer rollen. Dat gaat de tweededivisionist veel geld kosten, weet voorzitter Henk de Goeij. ,,Tussen de vijftig- en zestigduizend euro. Dan zit ik nog aan de lage kant." Geluk bij een ongeluk: ,,We hebben voor dit seizoen een sluitende begroting, zelfs met een klein overschot."

Eerste elftal

Het eerste elftal van Kozakken Boys neemt een grote hap uit die begroting. De Goeij: ,,De voetballers hebben een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Dus zullen we zeker een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Ik heb begrepen dat de KNVB samen met hoofdsponsor ING een potje gaat vormen. Daar willen we ook uit putten."

Meevallertje: de reiskosten vervallen. Al met al maakt De Goeij zich geen zorgen over het lopende seizoen. ,,Maar wel over het volgende seizoen, met name de sponsors. Het bedrijfsleven heeft het nu heel zwaar, de bedrijven willen misschien even een pas op de plaats maken."

Sommige sponsoren hebben een contract getekend voor meer jaren. ,,Nee, ik heb nog geen signalen opgevangen om erover te praten. Wat in deze regio telt: sponsoren zijn erg loyaal, zullen hun steun niet zomaar intrekken. Al kan het verhaal over één of twee maanden heel anders liggen. We zullen dus sowieso kritisch naar onze financiën moeten kijken."

De selectie voor 2020/2021 is nagenoeg rond. ,,Die contracten zullen we respecteren, we hebben er een financiële buffer voor. Wel is het zo dat alle franje eraf gaat. Dus op een trainingskamp hoeven ze deze keer niet te rekenen."

Velden

Lex Gaakeer (27) werd in 2017 samen met Kasper Verboven penningmeester van hockeyclub Waalwijk. Gedeelde verantwoordelijkheid, en in coronatijden gedeelde smart: het kost de club veel geld. Immers, hockeyclubs staan erom bekend dat de bar zeer wordt gewaardeerd. En die omzet is helemaal weggevallen, in een periode dat er gecasht moest worden. Immers, het mooie weer nodigt uit om sportieve inspanningen en drank met elkaar te combineren. Staat tegenover dat de velden de komende drie maanden zo goed als zeker als kostenpost verdwijnen. ,,We huren die van de gemeente, is per kwartaal goed voor twaalfduizend euro. Wat die kosten betreft, vertrouwen we er dus op dat we er met de gemeente uit gaan komen."

Verweven

Er liggen voor de hockeyclub meer kansen om het gapende gat in de begroting enigszins te dichten. ,,De barman is in onze dienst, dus doen we een beroep op de noodmaatregel om negentig procent van de loonkosten vergoed te krijgen. We komen er bovenop, al zal het niet makkelijk zijn."

De Kaatsheuvelse Gymnastiek Vereniging is voor zijn financiën bijna geheel afhankelijk van zijn ongeveer 420 leden. En die betalen per kwartaal. ,,Die haken voor de komende drie maanden niet af", gelooft voorzitter Wilbert Beerens. ,,We bestaan bijna honderd jaar, daardoor zijn we helemaal verweven met de gemeenschap. In lastige tijden zullen ze ons blijven steunen."