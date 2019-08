Drukke en vooral tropische editie van Waspikse kermis

De Waspikse kermis is gecentreerd is rond het Dorpsplein en Raadhuisstraat. Zaterdagmiddag kwam het rustig op gang, maar zondagmiddag was het bij sommige attracties dringen geblazen. Zondagmiddag is volgens traditie de dag van de gezinnen dus veel ouders met hun kinderen op de been. ,,Lang geleden dat het zo druk was”, vertelt Tonnie Rijken die als kermisliefhebber de Facebook-pagina van de Waspikse kermis beheert. ,,Maar de Waspikse kermis blijft het zwaar hebben. Exploitanten kijken de laatste jaren kritisch naar de bezoekersaantallen in Waspik en nemen die mee in hun overweging om het jaar daarop nog te komen. Daarom is het fijn dat het dit jaar iets drukker is dan voorgaande jaren.”