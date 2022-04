Drukke spelletjesmiddag bij Koningsdag Wijk en Aalburg

De fotopuzzeltocht over 25 km had ook veel aftrek. Jan en Corrie Vos en Piet en Ria Swart staan met z’n vieren over het formulier met foto’s gebogen. Jan vindt het maar moeilijk waar de foto’s allemaal genomen zijn. ,,Een paar weet ik wel”, zegt Corrie. ,,Maar waar moeten we beginnen ?”, is de vraag. ,,We beginnen er aan”, volgt er tenslotte in koor.