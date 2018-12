Drukke tijden voor Sinterklaas en zijn Pieten in Waalwijk

In huize Koks in Kaatsheuvel staan de afgelopen weken helemaal in het teken van Sinterklaas. ,,Ik doe dit al 45 jaar, vanaf mijn twaalfde", vertelt Koks. ,,Ben begonnen als Piet en vervolgens als Sint. In de loop van de jaren is er wel het een en ander veranderd. Kwam je vroeger zelf zingend binnen, nu hebben we een geluidsinstallatie bij met de nieuwste sinterklaasliedje. En niet te vergeten, we hebben een eigen Facebookpagina. Daarop kun je ook de foto's zien waarop ik per paard een bezoek heb afgelegd. Zowel de mensen waar ik op bezoek ging als de buurtbewoners wisten niet wat ze zagen. Wij nemen voortaan ook voor ieder kind een cadeautje mee en de ouders krijgen koeken.”

De pieten die meegaan zijn zich aan het voorbereiden aan de tafel die vol staat met schminkspullen. Er hangen tien pakken waaruit ze een keuze kunnen maken. Vandaag gaan Hoofdpiet Stefano en de Discopiet mee op pad. ,,We hebben ook een stagepietje", vertelt Koks ,,maar die is er vandaag niet bij. Tijdens een bedrijfsbezoek bij van Helvoirt groenprojecten op 24 november heeft ze laten zien in de wieg gelegd te zijn om vaker mee op pad te gaan".

Drukke weken

Drijvende kracht op de achtergrond is zijn vrouw, Antoinette. Zij zorgt ervoor dat de kostuums altijd schoon klaar hangen. Wanneer het gezelschap terugkomt van de bezoeken zorgt zij dat er gegeten kan worden. Op een dag als vandaag met zoveel bezoeken, heeft ze voor onderweg worstenbroodjes ingepakt. ,,Het zijn drukke weken maar wel ontzettend leuk. Het gebeurt wel eens dat mensen vragen of Arno na 5 december ook nog kan komen maar dat is echt de laatste dag", zegt ze.

Inmiddels heeft Arno zijn kleding aangetrokken. Voor de autorit draagt hij een rode cap. De mijter gaat los mee en de staf in 2 delen. Het eerste bezoek is bij een gezin in Waalwijk. Een paar huizen verderop wordt de auto geparkeerd waarna de mijter opgezet wordt en de pieten, al dansend op de muziek uit de geluidsinstallatie, op weg gaan naar het eerste bezoek.

In dit gezin is het bezoek specifiek voor de jongste zoon die zichtbaar onder de indruk is. Vanuit het dikke boek van Sinterklaas worden allerlei weetjes opgedoekt waarbij de oudste zoon ook niet vergeten wordt. Als vast onderdeel van het bezoek voeren de Pieten een dans uit waarna het tijd is voor de cadeaus. Na een handje en een knuffel wordt er afscheid genomen en tijd voor weer een nieuw bezoek.

Volledig scherm Gesprekje tussen kind, moeder en Sint © Jeannette Trum

Volledig scherm Sint met zijn pieten en cadeaus © Jeannette Trum

Volledig scherm Dans van de pieten © Jeannette Trum

Volledig scherm Samen lezen in het grote boek van Sinterklaas © Jeannette Trum