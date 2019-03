Drukke Tuinbouwweg krijgt ook tweede deel fietspad

‘Heel Wolluk bakt’ doet het goed in Schoenlap­pers­land

3 maart WAALWIJK - In Waalwijk barst het feest tijdens de optocht flink los op loeiharde, Nederlandstalige muziek. ‘Ik schup ze allemaal terug over de maas’, brult de zanger in een lied. Ook de Snollebollekes doen het goed in Schoenlappersland: mensen rennen massaal van links naar rechts.