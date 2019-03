Drukte op A59 door ongeluk ter hoogte van afrit Dussen

VIDEO Vier maanden lang Cubaans swingen in De Leest; iedereen kan meedoen

13 maart WAALWIJK - In vier maanden tijd klaargestoomd worden voor een heuse voorstelling in Theater De Leest in Waalwijk. Vijftig ouderen gaan ervoor. Project Gouden Dans heet het: ,,Iedereen kan meedoen, óók als je minder vlot ter been bent.”