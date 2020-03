Drunens bedrijf bouwt stikstofstofzuiger: is dit dé oplossing voor de bouw?

Speciaal voor de problematiek in de bouw heeft het Drunense bedrijf OC Filtration solutions een stikstofstofzuiger ontwikkeld. Volgens directeur William Baars is de zuiger dé oplossing voor bouwprojecten die nu noodgedwongen stil liggen. Het apparaat filtert 70.000 kuub lucht per uur. En haalt jaarlijks 25 kilo stikstof (NOx) uit de lucht. ,,Dat klinkt misschien niet veel, maar dat is het wél", zegt Baars. ,,Hiermee doorbreken we de impasse voor de bouw.”