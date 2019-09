Drunense DAK-trail door de duinen afgelast vanwege te weinig animo

Boek The Shakin’ Arrows ziet het licht: 'We hebben een prachtige carrière gehad’

23 september WAALWIJK - Ton Duquesnoy (74) is een zeer bezige bij, dus het schrijven van een boek over zestig jaar The Shakin’ Arrows was alleen mogelijk als er lange vakanties in het buitenland werden geboekt. Na vierenhalf jaar is eindelijk het ei gelegd, zal Born for Rock ‘n Roll op zondag 27 oktober het eerste exemplaar in café-zaal ‘t Snoekske aan de leadgitarist en oprichter van de band worden overhandigd.