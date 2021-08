Drunense pater leefde drieënhalf jaar in Jappenkamp: 'Daar geleerd wat honger is’

Op een geborduurd schilderij staat het schip de SS Tambora. Het is het schip waarmee zuster Antonio van Baardwijk, de tante van Theo de Kort, naar Borneo is gevaren. Maar wie was die non? Om daar een antwoord op te krijgen, vraagt De Kort eind 2018 aan Bart Beaard om er onderzoek naar te doen. De Drunenaar belandt in Sint Agatha. Daar, in het Land van Cuijk, is in het oudste mannenklooster van Nederland het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Beaard diept alle wetenswaardigheden van de zuster op en verpakt dat in een boekje.