Drunense vogelclub scoort met twee wereldkampioenen

Honderden kilo's coke gevonden tussen fruit in gemeente Heusden: waarde van tientallen miljoenen euro's

10:28 HEUSDEN/ROTTERDAM - Bij een transportbedrijf in de gemeente Heusden zijn honderden kilo's cocaïne gevonden. De drugs - met een waarde van tientallen miljoenen euro's - lagen in een container, tussen het fruit. De recherche onderzoekt de herkomst van de drugs. De container kwam Nederland in via Rotterdam.