‘Duidelijke camerabeelden’ van daders inbraak kleedkamers vv Haarsteeg

video Grote brand in berg afval bij afvalver­wer­ker Maton in Waalwijk geblust, sein brand meester gegeven

8:32 WAALWIJK - Bij afvalverwerker Maton aan de Van Hilststraat in Waalwijk woedde in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Het vuur brak rond 1.00 uur uit in een berg afval. De brandweer kwam met drie bluswagens, een schuimblusser en een hoogwerker uitgerukt om de brand te blussen. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.