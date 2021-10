Duinzuivelboeren vallen in de prijzen

Voorzitter Mari van Drunen van de Duinzuivelcoöperate is donderdagmiddag helemaal het heertje. Want dan mag hij in Biezenmortel de Agrofoodpluim in ontvangst nemen, de provinciale aanmoedigingsprijs voor initiatieven die bijdragen aan duurzaam, veilig en gezond voedsel.

Van Drunen is erg blij met de prijs. ,,We zijn nu net een jaar bezig en dan dit. Ik ben blij, trots en vereerd dat de provincie ons zo snel erkenning geeft. Dat betekent dat ze daar perspectief zien in onze manier van werken. Wij bewijzen dat er perspectief is voor de boeren als ze een goed product kunnen leveren voor een eerlijke prijs én dan nog iets voor het landschap kunnen doen. En dan hebben we ook nog de waardering van de consument. Er zijn niet veel coöperaties die dat doen.”

Volledig scherm Duinzuivelboeren Mari van Drunen, Arjan van Rooij, Martijn Muskens en Gerard van Hulten (vlnr) met hun trots; Duinzuivelkaas. © Gert-Jan Buijs

Aan de Agrifoodpluin is geen geldbedrag verbonden. ,,We krijgen een bokaal, of een oorkonde, denk ik. Maar ik ga nog wel proberen of ik wat subsidie of steun los kan krijgen. Bij de provincie vinden ze het heel interessant wat wij doen.”

De uitreiking is komende donderdagmiddag bij Sander Vermeer, een jonge boer in Biezenmortel. Bij de Duinzuivelcoöperatie zijn boeren aangesloten uit het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen. Ze zitten onder meer in Drunen, Loon op Zand, De Moer, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Helvoirt en Dongen.