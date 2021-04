Duizend beelden in digitaal fotoalbum geven de geschiedenis van Herpt een gezicht

Jan van Bokhoven uit Herpt had zijn zinnen gezet op Clasina de Wilt. Dat aanzoek wees Sien af, ze zou gaan trouwen met Tinus Buijs. Goed, dan wacht ik wel op je oudste dochter. Inderdaad, Sien krijgt een dochter. En warempel, in 1899 stapt Jan - hij is 46, zij 23 - met Mie Buijs in het huwelijksbootje. Engelengeduld was in zijn geval een hele schone zaak.