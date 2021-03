Duizenden liters soep uitgedeeld tegen eenzaamheid: ‘Nog dagelijks huilende mensen aan de lijn’

GIESSEN - Duizenden liters soep werden er uitgedeeld en honderden kaartjes verstuurd. De HartenBrigade uit Giessen zet zich sinds de komst van het coronavirus nog elke dag in om eenzaamheid tegen te gaan in Altena.

Ze hadden nooit verwacht dat het zo’n heftige tijd zou worden en dat hun hulp zo lang nodig zou zijn. Maar initiatiefneemster Nicolette van Andel wist, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen greep in Nederland, dat ze ‘iets’ moest gaan doen, voor mensen die het minder hebben. ,,Niemand wist vorig jaar hoe groot de impact zou zijn’’, zegt ze.

Inmiddels is er ruim 4.300 liter soep gekookt en uitgedeeld, zijn er vele honderden met de hand geschreven kaarten verstuurd en bloemetjes uitgedeeld. De HartenBrigade zet zich al jaren in om de wereld iedere dag een stukje mooier te maken, vinden ze. Dit doen ze met activiteiten als ‘SoepPraat’, Crea-middagen of tijdens ‘Pan met Passie’, een activiteit gericht op een doelgroep waar het niet zo vanzelfsprekend voor is om andere mensen te ontmoeten of er even uit te kunnen.

Heftige tijd

Als corona om de hoek komt kijken, moet er geschakeld worden. Na de eerste persconferentie van Rutte over de pandemie stuurde Van Andel een berichtje uit op sociale media. Binnen afzienbare tijd waren er honderden reacties en in amper twee dagen stond een team van 35 vrijwilligers gereed en werd de actie verder opgetuigd.

,,Dan begin je gewoon”, zegt Iris Wijntje, vrijwilligster van het eerste uur. ,,Ineens stond ik met nieuwe mensen in onze keuken en iedereen ging voor hetzelfde doel, klaarstaan voor een ander. Toen Nicolette met het idee kwam om een actie op poten te zetten heb ik meteen mijn hulp toegezegd, dat er zo’n heftige tijd aan zou breken heb ik me vooraf nooit kunnen bedenken.”

Quote Als we deze tijd achter ons hebben gelaten gaan we met alle 1.500 mensen uit onze actie tegelijk soep eten. Hoe? Nog geen idee! Nicolette van Andel, Initiatiefneemster

Beide dames blikken soms geëmotioneerd terug en realiseren zich ook dat het nog niet voorbij is. ,,Met de actie zijn het afgelopen jaar ruim 1.500 mensen verblijd. De vrijwilligers benadrukken dat het haast niet voor te stellen is hoeveel onzichtbare ellende er zich afspeelt achter de voordeuren van veel mensen. Iris: ,,Onderling hebben we ook zeker een traan gelaten.”

De actie is breed omarmd in Altena. Hartverwarmend is volgens de twee nog steeds de steun van bedrijven en particulieren. In het afgelopen jaar reden spontaan exporteurs van planten langs om hun producten ter beschikking te stellen. Donaties hebben ruim 10 mille opgeleverd en boeren kwamen langs met verse groenten om uit te delen. Een bedrijf uit Werkendam levert nog steeds geheel belangeloos de emmertjes om de soep in uit te delen.

Groot feest als alles achter de rug

Van Andel: ,,Nog steeds krijgen we dagelijks huilende mensen aan de lijn die om een praatje verlegen zitten. Op enig moment zagen we ons geconfronteerd met vele rouwkaarten van mensen die we nooit meer zullen zien, dat is heel emotioneel.”

Even gloorde er hoop dat het virus overwonnen zou worden. ,,Na een korte adempauze gaan we gewoon weer door’’, zeggen ze strijdlustig. Momenteel ontstaat er volgens de twee ook veel eenzaamheid onder jongeren. Daar worden nieuwe projecten mee opgezet. De dames besluiten gezamenlijk: ,,Als we deze tijd achter ons hebben gelaten gaan we met alle 1.500 mensen uit onze actie tegelijk soep eten. Hoe? Nog geen idee! Er is altijd een plan B en vaak is dat nog beter.”