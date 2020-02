Dumping tussen Waalwijk en Doeveren blijkt geen drugsafval

Brandweer Waalwijk verhuist in mei: ‘Collega’s kunnen straks binnen anderhalve minuut in de auto zitten’

17:26 WAALWIJK - Het schiet op met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Taxandriaweg in Waalwijk. De ramen zitten er grotendeels in en ook het logo is al op de gevel geplakt. Zoals het er nu naar uitziet, verhuizen de brandweerlieden in mei.