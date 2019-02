Dure les voor afvaldumper in Waalwijk

Melle Meulen­steen vraagteken bij RKC Waalwijk

11:26 RKC Waalwijk weet nog niet of het bij de uitwedstrijd tegen Sparta over Melle Meulensteen kan beschikken. De Waalwijkse club is in beroep gegaan tegen het strafvoorstel van een wedstrijd schorsing die de verdediger voor zijn rode kaart na een handsbal tegen Volendam kreeg opgelegd.