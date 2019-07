Dussenaar laat het er niet bij zitten: ‘Desnoods gipsen beeld van Beatrix’

Video's + update Weinig schade door zeer grote brand bij afvalrecy­cling­be­drijf Maton in Waalwijk

12:36 WAALWIJK - Bij afvalrecyclingbedrijf Maton aan de Van Hilststraat in Waalwijk is maandagavond rond 19.30 uur brand uitgebroken in een berg bouwafval. De brandweer was tot diep in de nacht bezig om de brand na te blussen. Het afval werd uit elkaar getrokken, zodat de vuur niet meer opnieuw kon oplaaien. Het sein brand meester werd gegeven door de brandweer rond 23.30 uur, maandagnacht rond 04.30 uur was de brandweer klaar met nablussen.