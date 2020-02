Dwergoniërs 'drinken de optocht weg' in Voorste Venne

Het 'wachten op de optochtfeest'. Zo wordt het evenement in de Voorste Venne in de volksmond genoemd, nu de optocht is afgelast vanwege het onstuimige weer. Inmiddels is deze verzet naar dinsdag. De Vennezaal, waar de prijsuitreiking plaats had moeten vinden, stroomt al snel vol met feestgangers. ,,Wa 'n mooie feestmuts bende gij, van veraf en van dichtbij”, schalt de stem van Rob Kemps van Snollebollekes uit de speakers. Feest dj's Thomas en Robin hebben het goed voor elkaar. Er wordt flink gedanst en gekletst. Kinderen in prinsessenjurkjes en boevenpakjes rennen door de zaal. Ouders zetten hun bier voorzichtig neer en hollen erachteraan.

Iedereen kent iedereen

Iedereen kent iedereen; Dwergoniërs begroeten elkaar enthousiast. In de zaal staat Mieke Rijpert (28) te dansen met haar nichtjes en neefjes. De kinderen hebben alle vier een koptelefoontje op tegen de harde muziek. ,,Een piep in hun oren zou zonde zijn. Je kan er maar niet vroeg genoeg mee beginnen.” Verderop staat Daan Willems (46) aan een statafel te kletsen. Samen met zijn vrouw en zijn kinderen Tygo (7), Maud (6) en Pien (3) is hij 'de optocht aan het wegdrinken'. ,,Daarna gaan we door naar het Dwergonisch Muziekspektakel. Het is een verstandig besluit dat de optocht is afgelast , maar leuk is anders. We maken er het beste van.”

De lucht in

Zo denkt Roy van Tilburg (35), verkleed als Sherlock Holmes, er ook over. Hij had zelf deel uit moeten maken van de optocht met zijn muziekgroep Inside Out. ,,We maken er nu op een andere manier een leuk feest van,'' zegt hij nuchter. Het thema van de groep is 'We zoeken het hogerop'. ,,Zo maakten we een luchtballon. Maar met die wind was 'ie echt de lucht in gegaan. Wat dat betreft is het goed dat alles naar dinsdag is verplaatst,'' grinnikt de Drunenaar.