Eefje van Wezel en Noah Klerkx jeugdburgemeesters van gemeente Heusden

VLIJMEN - Eefje van Wezel van Th. J. Rijkenschool in Elshout en Noah Klerkx van de Olof Palmeschool in Drunen zijn volgend jaar jeugdburgemeester van de gemeente Heusden. Maar ook de andere negentien kandidaten krijgen een rol.

Het hele jaar door is het in het nieuws: vrouwen staan in de schaduw van mannen, zeker in rangorde en beloning op het werk. Maar bij de verkiezing van de twee nieuwe jeugdburgemeesters in de gemeente Heusden, die gisteravond in het gemeentehuis in Vlijmen plaatsvond, was er sprake van girlpower. Heel veel meisjes wilden graag de rol die Isis van de Water en Lisa van Hulten het afgelopen jaar op zich hadden genomen - samen met burgemeester of wethouder evenementen bijwonen - overnemen.

Het oog wil ook wat, moeten veel moeders hebben gedacht. Veel aandacht was bij de meisjes besteed aan de haren. Gedraaid in een fraai knotje, prachtig gevlochten. Een enkele knul zette er een strakke scheiding tegenover. Maar voor burgemeester Willemijn van Hees, wethouder Peter van Steen en Elly Sebregts, directeur van de Dromenvanger, die gedrieën de jury vormden, telde uiteraard de presentatie van de kandidaten. En die mocht er zijn: de kinderen waren vlot van tongriem gesneden, hadden hun drie wensen voor de gemeente Heusden verpakt in heel korte stukjes - politici zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen.

Begaan met eenzame ouderen

De verkiezing werd alweer voor de zesde keer gehouden. Opvallend is de teneur in de pitches, toen en nu: de kinderen zijn zeer begaan met eenzame ouderen. En ze maken zich zorgen om het milieu. Zo pleit Iris van Delft ervoor om met scholen het zwerfafval aan te pakken. "Je bent buiten, dus beweeg je. En je ziet ook nog eens wat er in de natuur leeft." Ze zet haar verhaal kracht bij met plaat, waarop twee foto's prijken. Voor Eef Moreen is een schoon Heusden niet genoeg, die pakt als jeugdburgemeester heel Nederland aan.

Kinderen en verkeer, ook dat was in voorgaande verkiezingen een terugkerend thema. Zo ook gisteravond. Extra drempels, snelheidsmeters: ze zijn van harte welkom om de kwetsbare fietser in het drukke verkeer beter te beschermen. Nog beter: een autoloze week.

De jeugdburgemeesters

Na rijp beraad werden Eefje van Wezel (10) van Th. J. Rijkenschool in Elshout en Noah Klerkx (10) van de Olof Palmeschool gekozen tot jeugdburgemeester. Noah had kennelijk indruk gemaakt met zijn ideeën over het onderwijs; Eefje had haar presentatie met drie beleidspunten aangekleed met presentatieborden. Heel slim: op de achterkant stond haar praatje, stilvallen was er dus niet bij. Komende dinsdag, als ze kennismaken met de gemeenteraad, nemen ze het stokje over van Lisa van Hulten en Isis van de Water.

Van Hees, voorzitter van de jury, had nog een verrassing in petto: ze benoemde de overige kandidaten tot ambassadeur. "We willen ook jullie kracht gebruiken. Omdat een paar onderwerpen telkens terugkwamen, vragen we jullie om daar iets mee te doen. Spelletjes doen bij ouderen, kinderen helpen bij een sportevenement."