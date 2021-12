Een ABC-diploma krijg je in Drunen niet alleen meer na zwemles: er komt ook een bal-ABC

Louis Laros trekt de kar bij Pro3 tijdens gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Loon op Zand

KAATSHEUVEL - Louis Laros uit Kaatsheuvel is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart lijsttrekker van Pro3 in Loon op Zand. Tweede op de lijst is Peter Flohr. Dat is besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de partij.

15 december