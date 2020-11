Een beeldend kunstenaar en een stadsboer; dit zijn de nieuwe bewoners van de Hooisteeg

Saïd Bakari met Comoren twee zeges van histori­sche kwalifica­tie na winst op Kenia

15 november RKC Waalwijk-speler Saïd Bakari heeft met Comoren nog steeds uitzicht op deelname aan de eindronde van de Afrika Cup of Nations het komende jaar in Kameroen. In Stade Omnisports de Malouzini in Moroni klopte de eilandengroep zondagavond Kenia met 2-1.