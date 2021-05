Een brand verwoestte al het materiaal van de jeugdscouts, maar hulp komt uit de hele regio

Scouting Altengroep uit Sleeuwijk zit met de handen in het haar na een brand in de opslagcontainer. Daarbij verloren ze alle materialen van zeven zeilboten. Clubs uit de regio bieden hulp.

Bij het clubgebouw in Sleeuwijk liggen nog enkele verkoolde resten van de brand. Van de loods is niets meer over, nadat er vorige maand een brand woedde. De jeugdscouts verloren alle materialen van zeven zeilboten. De schade is inmiddels geschat op een bedrag tussen de 25.000 en 35.000 euro en of de verzekering dit dekt, is nog maar de vraag.

De container waar de masten, roeiriemen, zeilen en overige materialen waren opgeslagen, was juist bedoeld om de spullen te beschermen tegen onder meer brand. Maar nu is er niets meer van over. ,,De boer heeft de brand geprobeerd te blussen met zijn tractorpomp, maar ondanks dat is alles verloren gegaan’’, zegt voorzitter Jordy Dijkshoorn.

Kost enorm veel geld

,,Dit raakt onze vereniging echt hard. De verzekering zal kijken naar de dagwaarde van de spullen, maar hoe bepaal je die van een mast of een zeil? En daarbij: wij zullen het nieuw moeten aanschaffen. Dat kost enorm veel geld. Een nieuwe mast kost bijvoorbeeld al 650 euro en we hebben er zeven nodig.’’

Ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar maken doorgaans iedere week gebruik van de boten, het seizoen zou juist weer van start gaan maar moet nu, tot groot verdriet van de club, worden uitgesteld. ,,Ik schat in dat we twee maanden verder zijn voordat we weer het water op kunnen’’, zegt Sander Vink, die teamleider is van de watertak van de vereniging.

Quote Het is even genieten van de dag in de natuur en lekker bezig zijn Jordy Dijkshoorn

En dat is zuur, met name voor de kinderen. ,,Zij zitten er echt op te wachten om weer lekker de Biesbosch in te trekken met de boten. Het is een unieke ervaring om zonder motorgeluid het water op te gaan. Ze halen hier echt ontspanning uit. Voor sommigen is het juist ook in deze tijd een uitlaatklep, een manier om hun rust te kunnen pakken. Het is even genieten van de dag in de natuur en lekker bezig zijn.”

Hulp uit de regio

Er is goed contact met de omliggende scoutingverenigingen in de regio, die kijken hoe zij een helpende hand toe kunnen toesteken, zegt voorzitter Dijkshoorn. Zo zijn er gesprekken met onder meer Scouting Loevestein uit Woudrichem en met Scouting Hank of ze kunnen helpen met materiaal of het gebruik van boten. ,,Normaal hebben we in september zeilwedstrijden met ongeveer tien andere scoutinggroepen, die bekijken allemaal hoe ze ons kunnen helpen’’, zegt Vink.

Het is voor de Sleeuwijkse vereniging nog even afwachten hoe dat precies uit gaat pakken. Het doel is om in elk geval zo snel mogelijk de kinderen weer het water op te helpen. ,,Daar zijn ze tenslotte waterscouts voor geworden”, vult Dijkshoorn aan.

Geen onderzoek

De vereniging wil vooral vooruit kijken. Toch vragen ze zich af hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er wordt volgens de club geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand door de brandweer of de politie. De verzekeraar gaat mogelijk wel proberen te achterhalen wat de oorzaak is geweest.

Quote Dat de container spontaan vlam heeft gevat kan bijna niet Jordy Dijkshoorn

Dat de brand spontaan is ontstaan lijkt volgens Dijkshoorn en Vink niet aannemelijk. ,,Het blijft natuurlijk speculeren en veel scenario’s zijn mogelijk. Dat de container spontaan vlam heeft gevat kan bijna niet. Vandalisme lijkt ons voor de hand liggend.” Verzekeringstechnisch wordt ook de vraag bekeken of de container niet zelf is aangestoken. Dijkshoorn is stellig: ,,Als dat zo is moet ik diegene niet in mijn handen krijgen.”

Wachten op de verzekeraar doet de vereniging niet, ze zijn inmiddels een crowdfundingsactie gestart via het platform van Scouting Nederland. Op het moment staat de teller al op ruim 3000,- euro.