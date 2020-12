Een brok in de keel voor Merijn en Lisa die veertien uur lang oliebollen bakken voor het goede doel

De aanhouder wint, denken Heusden en Delta Fiber: heus aanvals­plan om glasvezel alsnog aan de man te brengen

30 december DRUNEN - De animo in Heusden om aan te sluiten op glasvezel valt tot nu toe erg tegen. Niet alleen in de kleine kernen, ook in Drunen. Een heus aanvalsplan van Delta Fiber Netwerk en de gemeente moet nu meer mensen over de streep gaan trekken. In één kleine kern komt in elk geval glasvezel, in welke is nog niet bekend.