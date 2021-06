‘Een drempel? Dat is geen oplossing voor de Hogeweg. Stel eenrichtingsverkeer in’

DRUNEN - De weg opnieuw bestraten en een extra drempel leggen? Het is misschien een oplossing voor een deel van de problemen op de Hogeweg in Drunen, maar zeker niet dé oplossing. Bewoner Eric van der Drift denkt dat maar één maatregel echt zal helpen, eenrichtingsverkeer.

Van der Drift is verbaasd over de antwoorden van burgemeester en wethouders van Heusden op vragen van Heusden één. Deze partij kaartte de verkeerssituatie op de Hogeweg aan. De weg loopt van de Lipsstraat naar het kruispunt Dillenburgstraat/Grotestraat, evenwijdig aan de Grotestraat zelf. Automobilisten zouden de smalle Hogeweg gebruiken als alternatieve route en er veel te hard rijden.

‘Amper nog klachten’

Volgens het college is nauwelijks nog sprake van klachten, nu de bouw van nieuwbouwwijk Dillenburg is afgerond en verschillende doorsteekjes zijn afgesloten. B en W melden dat de bewoners zijn geïnformeerd over de herbestrating en dat op verzoek van de bewoners een extra verkeersdrempel wordt geplaatst.

Van der Drift stelt echter dat in elk geval hij niet is betrokken bij de maatregelen. Maar wat erger is: ze bieden volgens hem geen soelaas. Hij zegt te beseffen dat sommige zaken niet of moeilijk zijn op te lossen. Zo stuurt de navigatie automobilisten die de kortste route kiezen vanaf de Lipsstraat over de Hogeweg, terwijl die net zo gemakkelijk door kunnen rijden tot de rotonde Lipsstraat- Bosscheweg- Duinweg- Grotestraat. ,,Maar goed, de navigatie is een gegeven.” En dat woningbouw extra verkeer oplevert, dat kan Van der Drift ook nog begrijpen.

‘Heusden creëert zelf problemen’

Met de opstelling van de gemeente is het anders. Heusden creëert in zijn beleving zelf problemen, zoals het toestaan van extra bedrijvigheid langs de Hogeweg, met name aan de kant van de Dillenburgstraat waar Van der Drift woont. ,,Een kantoor waar eerst één bedrijf zat, is opgesplitst. Al die kleinere bedrijfjes hebben hun aan- en afvoer via pakketdiensten. Afval wordt er op verschillende tijden opgehaald. Meer bedrijven betekent simpelweg meer verkeer.” Volgens Van der Drift gaat het in totaal om zo'n honderd auto's per dag, tussen 9.00 en 17.00 uur.

Een ander probleem is dat verkeer elkaar op de smalle Hogeweg amper kan passeren. Soms is er geen zicht op tegemoetkomend verkeer. ,,Bestuurders geven dan extra gas, om als eerste langs zo'n punt te zijn. Ze rijden dan veel harder dan de toegestane 30 kilometer.”

De verkeersveiligheid is volgens Van der Drift ook al niet geholpen doordat bewoners stukjes gemeentegrond bij hun tuin trekken. ,,Niet gek overigens, want de gemeente doet niets aan onderhoud.” Van der Drift denkt niet dat een extra drempel zal helpen, hij pleit voor eenrichtingsverkeer. Vanaf welke kant dat zou moeten? ,,Laat daar een verkeersdeskundige naar kijken.”