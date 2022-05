Een enorme tuin die ondanks de droogte nog steeds groen is: ‘We hebben een heel plan voor het sproeien’

Ook Oekraïners naar De Haarstek. Heusden blijft zoeken naar opvang­plaat­sen, ‘maar het zou fantas­tisch zijn als we dingen voor niks doen’

HAARSTEEG/VLIJMEN - In De Haarstek in Haarsteeg en in de woning bij De Voorste Venne in Drunen worden plaatsen gemaakt om in totaal dertig Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De verbouwingen moeten in juni klaar zijn. Intussen blijft de gemeente zoeken naar nog eens 25 opvangplaatsen voor Oekraïners.

15 mei