Een filmpje pakken in Waalwijk? Het is nog wennen voor de Polen

WAALWIJK - Het is voor veel Poolse arbeidsmigranten nog even wennen. Ze kunnen in Waalwijk voor het eerst naar een film in hun moedertaal, een mooie afsluiting van een dag hard werken. Maar het loopt nog niet echt storm in Theater De Leest.

Patrycja Kaminska is één van de tientallen bezoekers van de filmavond. Ze is wel toe aan wat ontspanning. Net een maand in Nederland, een drukke baan en veel nieuwe ervaringen. Deze dinsdag is ze met drie vrienden bij de eerste Poolse filmavond in Waalwijk. Samen met landgenoten naar een film in je moerstaal kijken: dat voelt vertrouwd.

Het is natuurlijk even wennen: de vier wonen nu tijdelijk op camping Droomgaard in Kaatsheuvel, maken hun uren bij bol.com in Waalwijk. En buiten het werk proberen ze hun tijd zo goed mogelijk in te vullen. ,,Maar zoveel is er in de omgeving voor ons niet te doen’', stelt Kaminska. ,,Zo’n filmavond is dan ook prima.’'

Het initiatief komt van De Leest. Het theater speelt in op de grote stroom aan arbeidsmigranten. Het aantal activiteiten voor die duizenden buitenlandse werknemers groeit langzaam. Van een Poolse mis in de Sint Jan tot Nederlandse taallessen.

En nu kunnen ze dus in Waalwijk naar de Poolse film Kler, een Engels ondertitelde komedie-drama. Het initiatief heeft nog wel wat tijd en bekendheid nodig, zo wordt duidelijk. De T & S Group, uitzendbureau voor arbeidsmigranten, heeft 150 vrijkaarten verstrekt, maar lang niet iedereen komt opdagen. Met al die wisselende diensten blijkt het soms lastig om een avondje uit te plannen. Uiteindelijk zitten er zo’n vijftig Polen in de zaal.

Volledig scherm Patrycja Kaminska (links) is blij om samen met landgenoten naar de film te gaan. Een prima initiatief. © Michel Koster

Jan Haske, kozijnenmaker bij Holland Houtwerk in Kaatsheuvel, is ook in De Leest te vinden. Hij verblijft al acht jaar in Nederland. Hij ziet dit soort initiatieven toenemen. ,,In de omgeving zijn meer bioscopen die dit doen.” Dat Waalwijk dit voorbeeld volgt, vindt hij niet vreemd. ,,Deze regio telt veel arbeidsmigranten, met al zijn grote logistieke bedrijven", vertelt hij. ,,Een Poolse film is leuk, maar ik ga ook gewoon naar Engelse films hoor” , benadrukt hij.