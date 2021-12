‘Een gekkenhuis ja, maar voor nu kunnen we niet meer doen dan hard werken’

updateDE LANGSTRAAT/ALTENA - De lockdown nadert, is de algemene verwachting. Veel mensen gaan nog snel even een kerstjurk kopen, versiering voor de kerstboom zien te bemachtigen of proberen een afspraak bij de kapper naar voren te halen. ,,Het gekkenhuis is hier wel losgebarsten ja.”

Bij kapsalon Lookz aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle hebben ze extra kappers ingezet om deze zaterdag de drukte aan te kunnen. ,,Veel mensen die volgende week een afspraak hebben, willen graag vandaag al geknipt worden. Dankzij de extra kappers gaat dat voor een deel lukken, we blijven ook tot vijf uur open. Het zijn de drukste weken, we zitten volgende week hartstikke vol. Misschien vallen de maatregelen nog mee, maar voor nu kunnen we niet veel meer dan hard werken", stelt Janneke van den Brandt. ,,Het is een gekkenhuis.”

Bij Haartrend Van Hees in Drunen is het al nauwelijks anders. ,,Het is heel de ochtend al erg druk", laat een medewerkster zaterdag tegen het einde van de ochtend weten. ,,Klanten proberen hun afspraak naar voren te halen; we zitten helemaal vol, in principe tot de Kerst.” Ze vreest dat de maatregelen die het kabinet gaat nemen niet mee zullen vallen. ,,Dan moeten we de afspraken van volgende week gaan afzeggen.”

Bij Tuincentrum Kolbach in Rijswijk is het zaterdagochtend ‘gezond druk', constateert woordvoerster Chantal van Vuuren. ,,Maar we verwachten aan het einde van de middag erg veel mensen. Op zich begrijpelijk dat mensen nog snel inkopen willen doen.” Er wordt onder meer extra personeel ingezet om de drukte op te vangen. En verder is het afwachten op de besluiten die het kabinet gaat nemen. ,,Je doet er niks aan, maar het is wel weer vlak voor de kerstuitverkoop, net als vorig jaar.”

Marcel Veraa van Veraa Mode in Waalwijk ziet dat het op straat in het Waalwijkse winkelcentrum een stuk drukker is dan normaal op een zaterdagochtend. ,,Gelijk vanaf de opening al.” Ook in de winkel is het druk, hoewel Veraa daar gezien de berichten wel op had gerekend. ,,Maar als je het niet erg vindt, ga ik nu weer verder met het helpen van klanten want het is druk.”

Bouwmarkt

Bij de Praxis in Drunen was vooraf de verwachting dat het deze zaterdag vrij rustig zou blijven, maar rond het middaguur merken ze ook in deze bouwmarkt dat veel mensen toch nog snel even wat inkopen doen. ,,Het loopt goed door. Mensen kopen allerlei artikelen en vooral veel. ‘Dan maar te veel', denken ze waarschijnlijk.” Een aantal producten is al uitverkocht, aldus een woordvoerster. Extra personeel wordt niet ingezet. ,,We lopen wel zelf een stapje harder.”