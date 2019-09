Een gewonde bij botsing op A59 bij Waalwijk: twee voertuigen beschadigd

VIDEO Lopers van ‘De 80' genieten en zien af: warm welkom in Waalwijk

11:05 WAALWIJK - De ene loper is nog opvallend fris, de ander heeft het lastig. De meeste deelnemers aan de 80 van de Langstraat zijn nog bezig met het laatste deel van hun tachtig kilometer lange tocht. Steeds meer wandelaars komen bij de finish in Waalwijk aan. Daar wacht ze een warm welkom. De snelste loper was Dirk-Jan Nieuwenhuizen (nummer 875) uit Waspik, die al om 4.43 uur over de eindstreep in Waalwijk kwam. Hij legde de Kennedymars in 8 uur en 43 minuten af.