Een ‘greendeal’ met bedrijven? Dat wil Heusden ook

Vonk tussen diamanten paar uit Almkerk sprong over in Wapen van Emmickho­ven

10:23 ALMKERK - Het is 25 februari 1960 als Jan van Helden en Cornelia Wilhelmina van Helden - Teuling voor het altaar staat in het kasteel van Dussen. Ze beloven elkaar eeuwige trouw, in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en in gezondheid, tot de dood. Nu, zestig diamanten huwelijksjaren verder, houden ze zich nog steeds aan die belofte.