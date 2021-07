Een heel bijzonder uitzicht vanaf de hoofdtribune van voetbalclub Wilhelmina’26 in Wijk en Aalburg

Het uitzicht vanaf de hoofdtribune van voetbalvereniging Wilhelmina’26 in Wijk en Aalburg is deze dagen wel heel bijzonder. Het veld is verzwolgen door het water van de Afgedamde Maas. Iets waar ze bij de club niet van opkijken, want tijdens het hoogwaterseizoen in de winter gebeurt dit vaker. Dat het complex midden in de zomer blank staat, is uitzonderlijk.