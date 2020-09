Een hele straat in Waalwijk is fairtrade. ‘Het begint met koekjes, koffie en thee’

Met die negen winkels is de Grotestraat een fair trade straat geworden - na Gouda de tweede in Nederland. Heel fraai, erg bemoedigend. Maar Marco Welling, die dit project bij de gemeente heeft aangekaart en uiteindelijk mocht uitrollen, gaat niet op zijn lauweren rusten. ,,Het bewustwordingsproces is al flink toegenomen. Kijk maar naar de supermarkten, de schappen liggen vol met fair trade. Tel deze fair trade straat erbij op: we hebben het momentum te pakken. Dus gaan we bekijken of we middenstanders in de Stationsstraat ook zover kunnen krijgen. En in winkelcentrum de Els."