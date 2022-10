Een kapel die als een warme mantel om je heen ligt: het bijzondere verhaal van de Waalwijkse Mariakapel

‘Lastige zaak’ voor justitie: slachtof­fer én verdachte van aanval met vleeshamer zoek

BREDA/WAALWIJK - Een man uit Waalwijk verklaart tegenover de politie dat hij op 14 maart bij zijn woning is belaagd door twee mannen. Daarbij zou hij met een vleeshamer op zijn hoofd zijn geslagen. Eén verdachte is opgepakt, een andere mogelijke verdachte is ‘zoek’. En ook het slachtoffer is nu spoorloos.

13 oktober