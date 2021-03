Een kerkenvisie, die gaat er wat Heusden betreft zeker komen; maar dan wel een lightversie

Van kerken tot wegkapelletjes

Wat Heusden betreft wordt het religieus erfgoed in de gemeente in kaart gebracht; het gaat dan niet alleen om kerken maar ook om bijvoorbeeld wegkapelletjes. Belangrijk onderwerp zal zijn hoe dat erfgoed toekomstbestendig gemaakt kan worden. Ook wil Heusden kijken naar de relatie tussen de gebouwen en de omgeving waar ze staan, en naar de rol die kerken kunnen vervullen in een dorp of wijk.

Andere bestemming

Vaak kijken gemeenten en kerken of de gebouwen in beeld zijn voor een compleet andere bestemming, voor medegebruik door collega-kerkgenootschappen of voor andere organisaties in de wijk of het dorp. Ook in Heusden zijn de afgelopen jaren kerken gesloopt of zijn ze in beeld voor een andere bestemming.