Een kind dat een brand sticht met 47 mille schade, dat moet toch uitkomen? Niet dus

Een jongensding

Tenzij hij afgelopen schooljaar naar het middelbaar onderwijs is afgezwaaid, loopt er in basisschool Wereldwijs elke dag een jongen langs het toiletblok dat hij op 10 maart dit jaar in de fik stak. Gemakshalve gaan we er maar even vanuit dat het om een jongen gaat; de toiletrol waar de brand mee begon, hing in het jongenstoilet en fikkie stoken is meestal meer een jongensding. Maar het zou dus ook een meisje kunnen zijn.