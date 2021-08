Een late dienst voor de politie in Waalwijk: een bomontmanteling, burenruzie en verkeerscontrole

WAALWIJK - De politie kan gedurende een late dienst heel wat calamiteiten op haar bordje krijgen. Agenten in Waalwijk delen op Facebook wat hen is overkomen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een bomontmanteling, burenruzie, verkeerscontrole en meer.

,,Politiewerk gaat altijd door. Agenten genieten nu van hun welverdiende vakantie, zijn al terug of vertrekken binnenkort", meldt de Politie Waalwijk in het bericht. ,,Maar het politiewerk gaat door.” De late dienst begon vrijdag om 14.00 uur.

In de Overdiepse Polder werden de agenten ingezet om samen met de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) een drietal granaten te ontmantelen in de weilanden. De EOD zorgde ervoor dat de aangetroffen explosieven werden ontmanteld. De taak van de politie: ,,Ervoor zorgen dat er geen publiek in de nabijheid komt terwijl de EOD bezig is met ontmantelen.”

Van een bomontmanteling naar een burenruzie in Waalwijk: ,,Kinderen hadden onderling ruzie gekregen, waarna enkele ouders elkaar onderling gingen bedreigen.” De politie heeft de ruzie bemiddeld.

Scootmobiel te water

,,Na het eten, rond een uurtje of zes, vond een controle plaats in het buitengebied op de visserijwetgeving", staat in de Facebookpost. Die controle duurde alleen niet lang, want er kwam een melding binnen over een bestuurder die met zijn scootmobiel in de sloot was beland. Dat gebeurde op de Veerweg in Sprang-Capelle.

Omstanders hadden de man uit de sloot gehaald. ,,Na controle in de ambulance werd de man naar huis gebracht. Met hulp van een boer met een tractor is de scootmobiel uit de sloot getakeld.”

Illegale afvalstorting

,,In de avond werd samen met gemeentelijke handhavers een bestuurlijke controle uitgevoerd", aldus het bericht. Die controle was bij een woning waarvan de bewoner illegaal afval had gestort in het buitengebied. De illegale storter had zijn adres letterlijk achtergelaten bij het gestorte puin. ,,Hij krijgt een boete tegemoet.”

Hardrijders en bellers

Tijdens de nachtdienst werden diverse verkeerscontroles gehouden, waaronder op de Midden-Brabantweg. De snelheidscontroles oogstten twee bekeuringen voor te hard rijden. ,,De hoogst gemeten snelheid bedroeg 150 kilometer per uur, terwijl de maximaal toegestane snelheid 100 kilometer per uur is.”

Op de Eerste Zeine in Waalwijk werd gecontroleerd op de geslotenverklaring (een verkeersbord dat aangeeft de straat niet in te rijden). ,,Hier bekeurden we een bestuurder die het bord negeerde.”

Dan denk je alle verkeersovertredingen te hebben gehad, kom je een fietser en bromfietser tegen die druk aan het bellen zijn. Beide kregen ze een bekeuring. Op de Willem van Gentsvaart in Sprang-Capelle werd ook een snelheidscontrole gehouden, daar geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. ,,De hoogst gemeten snelheid bedroeg 48 kilometer per uur.” In totaal heeft de politie Waalwijk op die weg nog eens drie bekeuringen uitgedeeld.

Onder invloed de weg op

Op het Laageinde in Waalwijk betrapte de politie een bestuurder op rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder blies 330 ugl (de uitslag van een blaasanalyse). De maximaal toegestane hoeveelheid ugl is 220, voor beginnende bestuurders is dat 88.

Er werd een proces-verbaal opgemaakt voor de bestuurder. ,,En aangezien het niet zijn eerste keer was, wordt hij daarnaast aangemeld voor een Educatieve Maatregel Alcohol.” En, om het af te maken, hield de politie in de nacht nog een persoon aan in Sprang-Capelle voor huiselijk geweld. De recherche duikt verder in de zaak.