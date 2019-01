Een leerzame reis op weg naar Altena

Dinsdag werd, in een tot Altena Academie ingericht schoollokaal, teruggekeken op de reis, die in oktober 2016 begon. Ervaringen werden uitgewisseld en icoonprojecten toegelicht. Ze zijn neergelegd in een reisverslag, een fraai vormgegeven boekje waarmee men ook buiten Altena zijn voordeel kan doen, zo is de bedoeling.

Gedeputeerde Henri Swinkels was het daar helemaal mee eens. ,,Ik ga ervoor zorgen dat dit in heel Brabant uitgedragen wordt”, beloofde hij bij het in ontvangst nemen van het boekje. Het proces was er vooral opgericht inwoners een actieve rol te geven. ,,Maar”, vertelde burgemeester Fons Naterop, die van meet af aan een actieve rol in het project had: ,,we kwamen ook slecht weer tegen. Spanningsvelden, ook op bestuurlijk niveau. Een aantal dromen vervlogen.”

Maatwerk

Voor de raad had hij een advies. ,,Als je inwoners serieus wilt nemen, probeer dan maatwerk te leveren.” Swinkels ging daar ook op in. Het is volgens hem een spannend proces. Vraagt om een andere aanpak. ,,We kunnen als overheid wel een plan hebben, maar we moeten ook bereid zijn dit te wijzigen naar aanleiding van wat in de samenleving leeft.”

Burgemeester Marcel Fränzel: ,,De systeemwereld botst met de gewone mensenwereld. De fusieraad zag ik daar ook wel mee worstelen. Van harte hoop ik dat we met elkaar de systemen ondergeschikt maken aan de grote mensenwereld.” Aan de aanwezige wethouders vroeg hij te willen borgen dat het gevolgde traject beklijfd. ,,Want de verwachtingen zijn hoog.”