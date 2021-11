Een lege zetel? D66 Waalwijk wil het niet nog een keer meemaken

WAALWIJK - D66 Waalwijk wil niet meer in de problemen komen door een tekort aan potentiële gemeenteraadsleden. Eén zetel in de raad is al bijna twee jaar leeg, omdat de partij deze niet opgevuld kreeg. ,,Maar dat gaat niet nog eens gebeuren”, stelt fractievoorzitter en lijsttrekker Sheila Schuijffel. ,,Daar ben ik van overtuigd.”

De partij heeft haar kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar gepresenteerd. Ze heeft veel werk gemaakt van de zoektocht naar geschikte kandidaten. Dat is niet zo vreemd. De partij beleefde een kleine twee jaar geleden een pijnlijk moment. Ilse Langermans stopte met haar raadswerk vanwege een nieuwe, drukke baan in het onderwijs. Maar er bleek geen opvolger voorhanden.

Zeldzaamheid in de politiek

De kieslijst van D66 telde destijds maar zeven kandidaten. Toen Langermans vertrok, waren er nog maar weinig smaken over. Een aantal van de mensen op de kieslijst was in de tussentijd verhuisd, of de ambities lagen toch elders.

En dus bleef de zetel leeg, iets wat zelden voorkomt in de politiek. De gemeenteraad van Waalwijk bestond plots uit 28 raadsleden in plaats van 29, en de grootste oppositiepartij D66 ging terug van drie naar twee zetels.

Het is volgens Schuijffel gelukt om voor de komende verkiezingen een ‘mooi team’ te formeren, een mix van jong en oud, met oog voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

,,Je ziet toch dat de interesse voor lokale politiek wat aan het toenemen is”, stelt ze. ,,En we profiteren natuurlijk van de landelijke ledengroei van D66.” Op de kieslijst prijken dit keer tien namen. Het lijkt nog niet overdreven veel, maar volgens Schuijffel is dat voldoende en weten de mensen wat er van hen verwacht wordt.

Zin in campagne

D66 kiest er niet voor om allerlei namen op de kieslijst te zetten van mensen die helemaal geen politieke ambities hebben.

,,We hebben onze kandidaten gevraagd of ze echt in de raad willen als dat nodig is. En die bereidheid is er, ook als ze wat lager op de lijst staan”, stelt de lijsttrekker. ,,Ze hebben zich in de gemeentepolitiek verdiept en weten dus wat het raadswerk inhoudt. Ik heb nu al zin om op campagne te gaan met dit team.”

