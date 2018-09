Een misverstand. Maarten van der Weijden komt graag op de koffie bij ouderen in De Stroming

Weekeind lang open huis bij ateliers in De Langstraat

8:44 WAALWIJK - Zaterdag 22 en zondag 23 september is het weer open atelierroute in De Langstraat. Op meer dan twintig locaties is werk van 36 kunstenaars te zien. Liefhebbers zullen moeten kiezen, beaamt mede-organisator en kunstenaar Marjolein Peeters: ,,Het is bijna niet mogelijk om alle locaties goed te bezoeken in twee dagen. Maar er zijn leuke combinaties te maken. Voor ieder wat wils."